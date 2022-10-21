Более половины британцев не хотят видят Джонсона на посту премьера

Положительно к возвращению Джонсона отнеслись бы 27% опрошенных. Еще 18% сказали, что отнеслись бы к экс-премьеру нейтрально.

Премьер-министр Великобритании Лиз Трасс ушла в отставку 20 октября, признав, что не может выполнить предвыборные обещания. На этом посту она продержалась 45 дней. Пока что Трасс временно остается премьером: имя нового главы правительства назовут в течение следующей недели.

