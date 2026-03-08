СМИ: За первую неделю войны с Ираном США потратили $6 млрд

При этом республиканцы ожидают, что администрация президента Дональда Трампа вскоре запросит дополнительные средства на продолжение кампании, пишет NYT.

В Иране уверены, что действующий режим выдержит удары, а США и Израиль со временем потеряют интерес к конфликту, отмечает NYT. По словам иранских чиновников, стратегия Тегерана - сделать войну максимально дорогостоящей для противника.

По данным NYT, американские военные командиры считают, что ближайшие дни станут решающими - они покажут, сможет ли Иран продолжать мощные ответные ракетные атаки.

Ранее в Иране заявили, что страна готова к наземному вторжению сил США и Израиля, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».