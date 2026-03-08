СМИ: За первую неделю войны с Ираном США потратили $6 млрд
Первая неделя войны с Ираном стоила США $6 млрд. Об этом сообщает The New York Times со ссылкой на информацию, которую американские чиновники передали Конгрессу.
При этом республиканцы ожидают, что администрация президента Дональда Трампа вскоре запросит дополнительные средства на продолжение кампании, пишет NYT.
В Иране уверены, что действующий режим выдержит удары, а США и Израиль со временем потеряют интерес к конфликту, отмечает NYT. По словам иранских чиновников, стратегия Тегерана - сделать войну максимально дорогостоящей для противника.
По данным NYT, американские военные командиры считают, что ближайшие дни станут решающими - они покажут, сможет ли Иран продолжать мощные ответные ракетные атаки.
Ранее в Иране заявили, что страна готова к наземному вторжению сил США и Израиля, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
