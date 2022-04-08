СМИ: расходы немцев увеличились из-за роста цен на электроэнергию

Сегодня почти каждый седьмой житель страны испытывает трудности с тем, чтобы обеспечить свои дневные расходы. По данным издания, ситуация может усугубиться, так как высокие цены на энергию привели к тому, что инфляция за март увеличилась до 7,3%, побив сорокалетний рекорд.

Причем цены повысятся не только на газ, бензин и электричество, но и на продукты питания, мебель и прочие товары.

Тем временем, в России увеличивать МРОТ, прожиточный минимум и индексировать пенсии в России нет смысла, потому что реальная инфляция ускорилась до 40%, вместо официальных 16,7%, люди и дальше будут работать за копейки и покупать продукты по рекордным ценам.

