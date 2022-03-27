СМИ: большинство британцев испытывают трудности с оплатой счетов за электроэнергию

Это происходит на фоне энергетического кризиса в стране, усугубленного санкциями против России. 63% участников опроса остались не удовлетворены антикризисной программой главы Минфина Риши Сунака. Министр рассказал о сокращении топливного сбора в стране на период до марта 2023 года: теперь за один литр бензина или дизеля британцы платят на 5 пенсов (6 центов) меньше.

Если в начале текущего года стоимость бензина в Великобритании составляла £1,45 ($1,9), то сейчас она подходила к отметке £1,67 ($2,2). Индекс потребительских цен в феврале в королевстве вырос на 6,2% по сравнению с 5,5% за предыдущий месяц. Это максимальный показатель за последние 30 лет.

Если экономика Германии из-за введения антироссийских санкций потерпит крах, то «развалится и вся Европа». Об этом заявил немецкий экономист Айка Хамер. Он считает, что граждане возложат ответственность на политиков за экономический кризис.

