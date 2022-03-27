СМИ: большинство британцев испытывают трудности с оплатой счетов за электроэнергию
67% жителей Великобритании испытывают трудности с оплатой счетов за отопление и электроэнергию, следует из опроса газеты Sunday Express.
Это происходит на фоне энергетического кризиса в стране, усугубленного санкциями против России. 63% участников опроса остались не удовлетворены антикризисной программой главы Минфина Риши Сунака. Министр рассказал о сокращении топливного сбора в стране на период до марта 2023 года: теперь за один литр бензина или дизеля британцы платят на 5 пенсов (6 центов) меньше.
Если в начале текущего года стоимость бензина в Великобритании составляла £1,45 ($1,9), то сейчас она подходила к отметке £1,67 ($2,2). Индекс потребительских цен в феврале в королевстве вырос на 6,2% по сравнению с 5,5% за предыдущий месяц. Это максимальный показатель за последние 30 лет.
Если экономика Германии из-за введения антироссийских санкций потерпит крах, то «развалится и вся Европа». Об этом заявил немецкий экономист Айка Хамер. Он считает, что граждане возложат ответственность на политиков за экономический кризис.
Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram
Горячие новости
Заразились
17,8 млн+23 280 / сут.
Умерли
367 тыс.+338 / сут.
Выздоровели
16,7 млн+47 540 / сут.
- СМИ: Российские операторы предупредили о сбоях связи летом из-за дефицита оборудования
- В Минздраве призвали быть готовыми к новой волне COVID-19
- Песков: Прогресса по теме встречи Путина и Зеленского нет
- Россиянам разрешили использовать Facebook и Instagram в законных целях
- Лавров заявил, что никакой изоляции России нет
- Попова: Эпидемия COVID-19 в России не закончилась
- ВС РФ за сутки сбили пять украинских самолетов
- Путин поручил до конца марта представить доклад по переводу расчетов за газ на рубли
- В Турции заявили об обнаружении еще одной мины в Черном море
- Путин поручил изменить условия льготной ипотеки на новостройки
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru