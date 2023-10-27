ПВО Египта сбила два беспилотника над Синайским полуостровом

Инцидент произошел над северо-восточным районом Синайского полуострова. Дроны летели из южной части Красного моря, заявил официальный представитель вооруженных сил Египта Гариб Абдель Хафез.

В воскресенье, 22 октября, израильский танк случайно выстрелил в египетский пост. В Каире заявили о ранении пограничников, но не уточнили число пострадавших.

Представитель Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) Даниэль Хагари в пятницу сообщил о «расширении масштаба наземных маневров» в секторе Газа. Анклав подвергся мощной бомбардировке, передает «Радиоточка НСН».

