СМИ: Путин посетит саммит G20 на Бали
Российский лидер Владимир Путин намерен посетить саммит G20, который состоится в ноябре на индонезийском острове Бали, сообщает Bloomberg со ссылкой на лидера Индонезии Джоко Видодо.
«Президент Путин сказал мне, что он приедет», — сказал индонезийский президент. Он также заявил, что мероприятие посетит и председатель КНР Си Цзиньпин.
Накануне Путин поговорил по телефону с Видодо. Главы государств обсудили продовольственную безопасность. Кроме того, затрагивался вопрос подготовки к саммиту G20.
Напомним, Джакарта заинтересована в проведении встречи президентов России и Украины Владимира Путина и Владимира Зеленского на полях саммита «Большой двадцатки».
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