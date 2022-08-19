СМИ: Путин посетит саммит G20 на Бали

«Президент Путин сказал мне, что он приедет», — сказал индонезийский президент. Он также заявил, что мероприятие посетит и председатель КНР Си Цзиньпин.

Накануне Путин поговорил по телефону с Видодо. Главы государств обсудили продовольственную безопасность. Кроме того, затрагивался вопрос подготовки к саммиту G20.

Напомним, Джакарта заинтересована в проведении встречи президентов России и Украины Владимира Путина и Владимира Зеленского на полях саммита «Большой двадцатки».

