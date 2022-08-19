СМИ: Путин посетит саммит G20 на Бали

Российский лидер Владимир Путин намерен посетить саммит G20, который состоится в ноябре на индонезийском острове Бали, сообщает Bloomberg со ссылкой на лидера Индонезии Джоко Видодо.

Ушаков: Решение об участии Путина в G20 примут накануне поездки

«Президент Путин сказал мне, что он приедет», — сказал индонезийский президент. Он также заявил, что мероприятие посетит и председатель КНР Си Цзиньпин.

Накануне Путин поговорил по телефону с Видодо. Главы государств обсудили продовольственную безопасность. Кроме того, затрагивался вопрос подготовки к саммиту G20.

Напомним, Джакарта заинтересована в проведении встречи президентов России и Украины Владимира Путина и Владимира Зеленского на полях саммита «Большой двадцатки».

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ФОТО: flickr/Michael Bridgen
ТЕГИ:ИндонезияВладимир ПутинСаммит G20
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