СМИ: Путин лишает Байдена шансов на новое переизбрание президентом США

По мнению колумниста, главной причиной для беспокойства американцев с момента избрания главой государства стала инфляция.

«Учитывая, насколько Байден непопулярен из-за инфляции, демократы ни за что не получат 60 мест и не обезопасят себя от обструкции со стороны республиканцев», — приводит цитатe из публикации Шарана Газета.ru.

Журналист считает, что Запад «навалился» на российского президента России Владимира Путина «всей толпой» из-за конфликта на Украине. При этом, введя многочисленные санкции против Москвы, западные страны сами пострадали.

«Все, кто пытались наказать Россию-матушку, сами жестоко за это поплатились», — подчеркивается в статье Statesman.

По мнению Шарана, Путин, «убивает президентство» Байдена, и у нынешнего главы Белого дома уменьшились шансы пойти на следующий срок.

Ранее президент США Джо Байден заявил, что ситуация вокруг Украины может превратиться «в состязание на выносливость» между РФ и ЕС, назвав ее «игрой на выжидание». По его словам, эта выносливость будет определяться тем, какие потери готовы нести обе стороны.

