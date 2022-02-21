СМИ: Путин и Байден проведут саммит по вопросам безопасности
Французский президент Эммануэль Макрон предложил российскому коллеге Владимиру Путину и главе Белого дома Джо Байдену провести саммит по вопросам безопасности в Европе, сообщает Елисейский дворец.
Оба лидера ответили согласием. «Он предложил провести саммит между президентом Байденом и президентом Путиным, а затем с соответствующими заинтересованными сторонами для обсуждения вопросов безопасности и стратегической стабильности в Европе», — следует из сообщения.
Повестку встречи подготовят госсекретарь США Энтони Блинкен и министр иностранных дел РФ Сергей Лавров во время их встречи, которая запланирована на 24 февраля.
Напомним, днем ранее главы России и Франции Владимир Путин и Эммануэль Макрон обменялись мнениями о ситуации вокруг Украины, а также по выработке долгосрочных юридических гарантий безопасности Российской Федерации.
Президент России подчеркнул необходимость того, чтобы США со своими партнерами по блоку НАТО серьезно отнеслись к требованиям России по гарантиям безопасности и ответили на них конкретно и по существу.
Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram
Горячие новости
Заразились
15,4 млн+171 тыс. / сут.
Умерли
346 тыс.+745 / сут.
Выздоровели
12,4 млн+147 тыс. / сут.
- В России начинается выдача COVID-сертификатов по результату теста на антитела
- СМИ: Путин и Байден проведут саммит по вопросам безопасности
- Бастрыкин раскрыл тайны убийства семьи Романовых
- Париж исключил отправку европейских солдат на Украину
- Американское посольство предупредило об угрозе терактов в России
- Банк «Россия» организовал фонд помощи детям Донбасса
- В МЧС России рассказали об условиях размещения беженцев из Донбасса
- Глыба льда упала на девочку в Нижнем Новгороде
- В Курской области объявлен режим ЧС из-за прибытия беженцев
- Тутберидзе подвела итоги выступления фигуристов на Играх в Пекине
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru