СМИ: Путин и Байден проведут саммит по вопросам безопасности

Французский президент Эммануэль Макрон предложил российскому коллеге Владимиру Путину и главе Белого дома Джо Байдену провести саммит по вопросам безопасности в Европе, сообщает Елисейский дворец.

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Оба лидера ответили согласием. «Он предложил провести саммит между президентом Байденом и президентом Путиным, а затем с соответствующими заинтересованными сторонами для обсуждения вопросов безопасности и стратегической стабильности в Европе», — следует из сообщения.

Повестку встречи подготовят госсекретарь США Энтони Блинкен и министр иностранных дел РФ Сергей Лавров во время их встречи, которая запланирована на 24 февраля.

Напомним, днем ранее главы России и Франции Владимир Путин и Эммануэль Макрон обменялись мнениями о ситуации вокруг Украины, а также по выработке долгосрочных юридических гарантий безопасности Российской Федерации.

Президент России подчеркнул необходимость того, чтобы США со своими партнерами по блоку НАТО серьезно отнеслись к требованиям России по гарантиям безопасности и ответили на них конкретно и по существу.

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ФОТО: РИА Новости / Алексей Дружинин
ТЕГИ:Эммануэль МакронСаммитВладимир ПутинДжо Байден
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