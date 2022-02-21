СМИ: Путин и Байден проведут саммит по вопросам безопасности

Оба лидера ответили согласием. «Он предложил провести саммит между президентом Байденом и президентом Путиным, а затем с соответствующими заинтересованными сторонами для обсуждения вопросов безопасности и стратегической стабильности в Европе», — следует из сообщения.

Повестку встречи подготовят госсекретарь США Энтони Блинкен и министр иностранных дел РФ Сергей Лавров во время их встречи, которая запланирована на 24 февраля.

Напомним, днем ранее главы России и Франции Владимир Путин и Эммануэль Макрон обменялись мнениями о ситуации вокруг Украины, а также по выработке долгосрочных юридических гарантий безопасности Российской Федерации.

Президент России подчеркнул необходимость того, чтобы США со своими партнерами по блоку НАТО серьезно отнеслись к требованиям России по гарантиям безопасности и ответили на них конкретно и по существу.

