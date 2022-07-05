В Германии допустили борьбу между странами Европы за распределение газа

Дефицит газа в Европе может спровоцировать «битву за распределение» этого энергоресурса среди европейских стран, сообщает Die Welt со ссылкой на заявление лидера крупнейшей оппозиционной немецкой партии ХДС Фридриха Мерца.

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Он не исключил, что внутри Европейского союза возникнут серьезные конфликты за распределение газа, как в 2015 и 2016 годах, когда был кризис с беженцами. Политик считает, что необходимо создать план распределения газа, согласованный среди стран ЕС.

Напомним, Евросоюзу нужно будет более трех лет, чтобы полностью заместить поставки газа из России. Такую оценку дало международное рейтинговое агентство Fitch.

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ФОТО: pixabay.com
ТЕГИ:ГазГермания
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