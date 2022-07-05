В Германии допустили борьбу между странами Европы за распределение газа

Он не исключил, что внутри Европейского союза возникнут серьезные конфликты за распределение газа, как в 2015 и 2016 годах, когда был кризис с беженцами. Политик считает, что необходимо создать план распределения газа, согласованный среди стран ЕС.

Напомним, Евросоюзу нужно будет более трех лет, чтобы полностью заместить поставки газа из России. Такую оценку дало международное рейтинговое агентство Fitch.

