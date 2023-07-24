СМИ: против Линдеманна выдвинули новые обвинения в насилии
Еще одна женщина обвинила солиста рок-группы Rammstein Тилля Линдеманна в насилии, сообщила Австрийская общественная телерадиокомпания (ORF).
Женщина заявила, что через соцсети получила приглашение на вечеринку с участием музыкантов коллектива. Она утверждает, что Линдеманн пригласил ее в гостиничный номер и захотел вступить с ней в половую связь.
По словам женщины, она отказала рокеру, после чего тот бросил ее на кровать и ударил по ягодицам несколько раз.
Почти 17 тысяч человек поддержали петицию с призывом отменить выступление Rammstein в Вене 26 и 27 июля, пишет Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru