СМИ: против Линдеманна выдвинули новые обвинения в насилии

Женщина заявила, что через соцсети получила приглашение на вечеринку с участием музыкантов коллектива. Она утверждает, что Линдеманн пригласил ее в гостиничный номер и захотел вступить с ней в половую связь.

По словам женщины, она отказала рокеру, после чего тот бросил ее на кровать и ударил по ягодицам несколько раз.

Почти 17 тысяч человек поддержали петицию с призывом отменить выступление Rammstein в Вене 26 и 27 июля, пишет Telegram-канал «Радиоточка НСН».

