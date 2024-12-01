СМИ: Протестующие в Тбилиси продолжают занимать часть проспекта Руставели

Толпа людей растянулась на несколько сотен метров. Часть из них соорудили баррикады и всю ночь запускали петарды в спецназовцев. Также протестующие распивали алкоголь и занимались вандализмом.

Ранее восьмерых россиян задержали во время протестов в Грузии, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

