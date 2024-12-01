СМИ: Протестующие в Тбилиси продолжают занимать часть проспекта Руставели
1 декабря 202406:31
В Тбилиси участники митинга, который начался 30 ноября, продолжают утром 1 декабря занимать часть проспекта Руставели, центральной улицы города, сообщает РИА Новости.
Толпа людей растянулась на несколько сотен метров. Часть из них соорудили баррикады и всю ночь запускали петарды в спецназовцев. Также протестующие распивали алкоголь и занимались вандализмом.
Ранее восьмерых россиян задержали во время протестов в Грузии, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru