Президент Грузии заявила, что не сложит свои полномочия

В Грузии президент Саломе Зурабишвили заявила в видеообращении, что не сложит свои полномочия, несмотря на их окончание в середине декабря текущего года.

Свыше 50 полицейских пострадали в ходе протестов в Грузии

Она сослалась на то, что в стране нет легитимного парламента, «а нелегитимный парламент не может избрать нового президента». Глава государства отметила, что ее мандат «действует до тех пор, пока не будет законно избранный парламент».

Грузию охватили протесты из-за приостановки переговоров с ЕС, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: ТАСС / Александр Патрин
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