Президент Грузии заявила, что не сложит свои полномочия

Она сослалась на то, что в стране нет легитимного парламента, «а нелегитимный парламент не может избрать нового президента». Глава государства отметила, что ее мандат «действует до тех пор, пока не будет законно избранный парламент».

Грузию охватили протесты из-за приостановки переговоров с ЕС, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

