СМИ: Протестующие в Грузии требуют отставки правительства
Протестующие в столице Грузии потребовали от правительства ухода в отставку, сообщают СМИ.
В центре Тбилиси все еще проходят митинги. На площади очень много людей, пишут СМИ. По их информации, протестующие продолжают прибывать.
В Грузии проходят масштабные акции протеста против принятия закона об иностранных агентах. Полиция применяла водомет и слезоточивый газ, десятки демонстрантов задержаны.
После столкновений под стенами парламента власти республики приняли решение отозвать законопроект об иноагентах. Ранее он был принят в первом чтении, передает НСН.
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