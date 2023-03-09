СМИ: Протестующие в Грузии требуют отставки правительства

В центре Тбилиси все еще проходят митинги. На площади очень много людей, пишут СМИ. По их информации, протестующие продолжают прибывать.

В Грузии проходят масштабные акции протеста против принятия закона об иностранных агентах. Полиция применяла водомет и слезоточивый газ, десятки демонстрантов задержаны.

После столкновений под стенами парламента власти республики приняли решение отозвать законопроект об иноагентах. Ранее он был принят в первом чтении, передает НСН.

