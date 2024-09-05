СМИ: Прокурор попросил судью восстановить обвинение против актера Болдуина
5 сентября 202405:19
В США прокурор попросил судью восстановить обвинение против голливудского актера Алека Болдуина по делу о стрельбе на схемках фильма «Ржавчина», сообщает The Guardian.
«Прокурор попросил судью Нью-Мексико пересмотреть решение об отклонении обвинения в непредумышленном убийстве против Алека Болдуина», – пишет издание.
Ранее суд в американском штате Нью-Мексико прекратил дело против Болдуина о непредумышленном убийстве оператора Галины Хатчинс в 2021 году, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru