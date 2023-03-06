СМИ: прокуратура просит для исполнительницы теракта в Стамбуле 3 тысячи лет тюрьмы
Генпрокуратура Турции попросила суд приговорить исполнительницу теракта на туристической улице Истикляль в Стамбуле к 3 тысячам лет лишения свободы. Об этом сообщило Anadolu Agency.
По данным информагентства, слушания начнутся в суде в мае.
Взрыв произошел в Стамбуле 13 ноября прошлого года. Его жертвами стали 6 человек, еще более 80 были ранены. Следствие утверждает, что к теракту причастны Рабочая партия Курдистана и ее сирийское отделение (в Турции ее считают террористической).
Спустя два дня после теракта в Стамбуле в другом районе города сгорели шесть автомобилей. Эксперты считают, что такие инциденты могут быть выгодны сразу нескольким странам, передает НСН.
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