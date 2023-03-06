СМИ: прокуратура просит для исполнительницы теракта в Стамбуле 3 тысячи лет тюрьмы

Собянин открыл после реконструкции пригородный вокзал «Очаково»

Коммунальные службы Москвы проводят уборку снега

Более 4 млн человек проехали по БКЛ за пять дней ее полноценной работы

Сервис ИИ в Москве теперь может одновременно выявить до девяти патологий

В столице отметили пятилетие проекта «Московское долголетие»