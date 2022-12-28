Силовики задержали в Турции пять человек, готовивших теракт

Министр внутренних дел Турции Сулейман Сойлу заявил, что правоохранители задержали на территории страны пять человек, готовивших теракт, сообщает РИА Новости.

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По его словам, террористы были пойманы на юго-востоке Турции.

«В ходе операции в Ване были захвачены со взрывчаткой пять террористов, получивших инструкции по осуществлению теракта из Ирана», - уточнил Сойлу.

Ранее в Стамбуле на туристической улице Истикляль прогремел взрыв. Как передаёт ОТР, погибли шесть человек, ещё 81, в том числе трое россиян, получил ранения.

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ФОТО: Галайда Екатерина, НСН
ТЕГИ:ЗадержаниеТеррористыТурция
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