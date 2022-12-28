Силовики задержали в Турции пять человек, готовивших теракт
Министр внутренних дел Турции Сулейман Сойлу заявил, что правоохранители задержали на территории страны пять человек, готовивших теракт, сообщает РИА Новости.
По его словам, террористы были пойманы на юго-востоке Турции.
«В ходе операции в Ване были захвачены со взрывчаткой пять террористов, получивших инструкции по осуществлению теракта из Ирана», - уточнил Сойлу.
Ранее в Стамбуле на туристической улице Истикляль прогремел взрыв. Как передаёт ОТР, погибли шесть человек, ещё 81, в том числе трое россиян, получил ранения.
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