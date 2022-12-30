СМИ: причиной смерти Пеле стал множественный отказ органов

Причиной смерти бразильского трехкратного чемпиона мира по футболу Пеле стал множественный отказ внутренних органов, сказано в официальном бюллетене клиники «Альберт Эйнштейн», сообщает ТАСС.

Умер легендарный бразильский футболист Пеле

«Клиника "Альберт Эйнштейн" с горечью подтверждает известие о смерти Пеле, зафиксированной 29 декабря в 15:27 вследствие множественного отказа органов в результате отрицательной динамики рака прямой кишки и клинического состояния [пациента]», — сказано в заявлении медицинского учреждения.

Ранее дочь бразильского футболиста опубликовала прощальное фото с отцом, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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