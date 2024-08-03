СМИ: При взрыве в Могадишо погибли 20 человек
Террорист-смертник совершил теракт в Могадишо в Сомали, погибли не менее 20 человек. Об этом сообщил местный портал Garowe.
«По меньшей мере 20 погибших в результате мощного взрыва, потрясшего популярный отель Beach View на пляже Лидо в Могадишо в пятницу», — отмечает издание.
Ответственность за произошедшее взяла исламистская группировка «Аш-Шабаб». На месте ЧП находится полиция, правоохранители опасаются роста числа жертв.
Ранее в городе Гвоза в Нигерии по меньшей мере 18 человек погибли в результате нескольких терактов, совершенных террористами-смертниками на свадьбе, похоронах, а также в больнице.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru