СМИ: При взрыве в Могадишо погибли 20 человек

Террорист-смертник совершил теракт в Могадишо в Сомали, погибли не менее 20 человек. Об этом сообщил местный портал Garowe.

СМИ: Три человека погибли в результате теракта в столице Сомали

«По меньшей мере 20 погибших в результате мощного взрыва, потрясшего популярный отель Beach View на пляже Лидо в Могадишо в пятницу», — отмечает издание.

Ответственность за произошедшее взяла исламистская группировка «Аш-Шабаб». На месте ЧП находится полиция, правоохранители опасаются роста числа жертв.

Ранее в городе Гвоза в Нигерии по меньшей мере 18 человек погибли в результате нескольких терактов, совершенных террористами-смертниками на свадьбе, похоронах, а также в больнице.

Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram

ФОТО: РИА Новости / Виктор Толочко
ТЕГИ:ПогибшиеТерактСомали

Горячие новости

Все новости

партнеры