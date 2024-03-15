СМИ: Три человека погибли в результате теракта в столице Сомали

Агентство ссылается на представителя полиции страны, по информации которого ранения получили 27 человек.

Гостиница Syl, расположенная рядом с президентским дворцом, была атакована в ночь на 15 марта. Уточняется, что боевиками был подорван автомобиль, после чего они устроили стрельбу в здании.

По данным агентства AFP, теракт был осуществлён членами «Аш-Шабаб», правоохранители на месте ликвидировали всех причастных.

Ранее на улице Рей в столице Ирана Тегеране прогремел мощный взрыв, из-за чего обрушились два здания, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».