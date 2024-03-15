СМИ: Три человека погибли в результате теракта в столице Сомали
Теракт в гостинице в столице Сомали Могадишо унёс жизни трёх человека, сообщает Reuters.
Агентство ссылается на представителя полиции страны, по информации которого ранения получили 27 человек.
Гостиница Syl, расположенная рядом с президентским дворцом, была атакована в ночь на 15 марта. Уточняется, что боевиками был подорван автомобиль, после чего они устроили стрельбу в здании.
По данным агентства AFP, теракт был осуществлён членами «Аш-Шабаб», правоохранители на месте ликвидировали всех причастных.
Ранее на улице Рей в столице Ирана Тегеране прогремел мощный взрыв, из-за чего обрушились два здания, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru