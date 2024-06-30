СМИ: В результате терактов в Нигерии погибли 18 человек
На северо-востоке Нигерии в городе Гвоза в результате нескольких терактов погибли не менее 18 человек. Об этом сообщает агентство Reuters со ссылкой на главу управления по чрезвычайным ситуациям в штате Борно Баркиндо Саиду.
Политик рассказал, что в результате теракта погибли в том числе женщины и дети. Пострадали не менее 30 человек.
По данным источника, предположительно террористы-смертники в разных местах города атаковали сразу несколько объектов, убив и ранив людей на свадьбе, похоронах и в одной из больниц населенного пункта. При этом кто именно выступил организатором данного теракта пока неизвестно.
Последние 15 лет в штате Борно орудуют террористические организации «Боко Харам» и отколовшееся от нее «Исламское государство в провинции Западная Африка» (ISWAP, часть организации «Исламское государство», признанного террористическим и запрещенного в России).
В начале февраля 2024 года не менее 30 человек погибли из-за атаки боевиков в Нигерии, передают «Известия».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru