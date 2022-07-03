СМИ: При взрыве в Буркина-Фасо погибли четыре человека

Не менее четырех жителей Буркина-Фасо погибли в результате сдетонировавшего самодельного взрывного устройства в Северно-Центральной области республики. Об этом сообщает агентство Синьхуа со ссылкой на источники в силовых структурах.

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Уточняется, что взрыв произошел в муниципалитете Бурзанга. На самодельном взрывном устройстве подорвалось одно из транспортных средств, которое перевозило гражданских лиц из Джибо в столицу страны Уагадугу. Колонна двигалась в сопровождении военных.

В результате взрыва четыре человека погибли, у двоих зафиксированы ранения различной степени тяжести.

Ранее, 29 июня, военнослужащие Буркина-Фасо ликвидировали не менее 22 террористов в провинции Бугуриба - в юго-западной части страны. Республиканские войска изъяли у боевиков оружие, боеприпасы и наркотики, сообщает ИА REGNUM.

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