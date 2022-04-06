Бывшего президента Буркина-Фасо пожизненно осудили за убийство предшественника

В Буркина-Фасо военный трибунал заочно приговорил бывшего экс-президента страны Блэза Компаоре к пожизненному лишению свободы по обвинению в причастности к убийству своего предшественника Тома Санкара. Об этом сообщает издание Faso.

Санкара возглавил государство в 1983 году, а в октябре 1987 года в ходе государственного переворота был убит. После этого к власти пришел Блэз Компаоре, который в тот момент занимал пост министра юстиции.

По делу об убийстве Санкара проходили более десяти человек. Одним из главных обвиняемых был генерал Жильбер Дьендере, осужденный в 2015 году за попытку переворота, и приговоренный к пожизненному сроку. При этом часть фигурантов дела была оправдана. Военная прокуратура требовала приговорить бывшего президента Компаоре к 30 годам тюрьмы, а Дьендере - к 20.