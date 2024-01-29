СМИ: При ударе по школе БАПОР в секторе Газа погибли 10 человек

Согласно данным, в результате удара погибли 10 человек. Отмечается, что в здании укрывались перемещенные лица, бежавшие от боевых действий из других районов сектора Газа.

Ранее, 27 января, Международный суд ООН в Гааге обязал Израиль принять меры для предотвращения геноцида в секторе Газа и в течение месяца отчитаться о проведении необходимых мероприятий, передает «Радиоточка НСН».

