СМИ: При ударе по школе БАПОР в секторе Газа погибли 10 человек
Школа Ближневосточного агентства ООН для помощи палестинским беженцам и организации работ (БАПОР), которая находится в районе Рималь к западу от Газы, попала под обстрел израильских военных. Об этом сообщил телеканал Al Jazeera.
Согласно данным, в результате удара погибли 10 человек. Отмечается, что в здании укрывались перемещенные лица, бежавшие от боевых действий из других районов сектора Газа.
Ранее, 27 января, Международный суд ООН в Гааге обязал Израиль принять меры для предотвращения геноцида в секторе Газа и в течение месяца отчитаться о проведении необходимых мероприятий, передает «Радиоточка НСН».
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