СМИ: При ударе по лагерю беженцев в Газе погибли четыре человека

Четыре человека погибли, порядка 70 пострадали в результате израильского удара по лагерю беженцев в городе Дейр-эль-Балах в центральной части сектора Газа, передает Al Jazeera.

СМИ: Не менее 25 человек погибли из-за ударов Израиля на севере Газы

По данным СМИ, ночью там начался пожар, загорелось более 30 палаток.

Местные СМИ предупреждают, что число жертв может увеличиться.

Ранее армия Израиля (ЦАХАЛ) нанесла удар по школе в секторе Газа, напоминает «Свободная пресса».

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ФОТО: EPA / ТАСС
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