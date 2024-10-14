СМИ: При ударе по лагерю беженцев в Газе погибли четыре человека
14 октября 202411:07
Четыре человека погибли, порядка 70 пострадали в результате израильского удара по лагерю беженцев в городе Дейр-эль-Балах в центральной части сектора Газа, передает Al Jazeera.
По данным СМИ, ночью там начался пожар, загорелось более 30 палаток.
Местные СМИ предупреждают, что число жертв может увеличиться.
Ранее армия Израиля (ЦАХАЛ) нанесла удар по школе в секторе Газа, напоминает «Свободная пресса».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- В РПЦ назвали провокацией идею ввести налог на бездетность
- Котяков: Безработица в России держится на рекордно низком уровне в 2,4%
- Во Владивостоке с 2025 года введут туристический налог
- «Ущерб в 3,2 млн»: На Сахалине задержали браконьеров за заготовку красной икры
- Дуров и Маск подписались друг на друга в X
- СМИ: При ударе по лагерю беженцев в Газе погибли четыре человека
- В Тюменской области девять человек пострадали в ДТП с автобусом
- Котяков анонсировал увеличение маткапитала на первого ребенка на 46 тысяч рублей
- Следы древнего озера эпохи плейстоцена нашли в Крыму
- Комика Гаврилова оштрафовали на 30 тысяч рублей по делу о дискредитации ВС России
15 мая 2023
Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru