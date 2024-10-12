СМИ: Не менее 25 человек погибли из-за ударов Израиля на севере Газы
12 октября 202405:48
По меньшей мере 25 человек погибли из-за ударов Израиля по северу сектора Газа, передает агентство WAFA.
По данным СМИ, израильские силы совершили авианалет на несколько многоэтажных домов в густонаселенном районе Джабалии. Погибли 22 человека, в их числе женщины, дети и старики. Еще 30 человек были ранены, 14 остаются пропавшими без вести под завалами.
При этом в городе Газа израильские военные атаковали дом в районе Аль-Туффа. Погибли как минимум три человека, еще несколько пострадали.
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru