Израиль «расширяет масштабы» наземной операции в Газе
Израильские силы "расширяют масштаб наземных маневров" в секторе Газа, сообщил представитель армии ЦАХАЛ Даниэль Хагари.
Он добавил, что Израиль готов защищать безопасность страны "на всех фронтах".
По информации CNN, артиллерия работает у границы Израиля и сектора Газа, идут танковые обстрелы.
Ранее сообщалось о самых масштабных взрывах в секторе Газа с начала конфликта. Телеканал Al Arabiya сообщал о том, что армия Израиля наносит массированные удары по региону.
Минздрав сектора Газа в пятницу сообщил о гибели более 7,3 тысячи человек с начала эскалации конфликта, передает «Радиоточка НСН».
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