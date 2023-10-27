Израиль «расширяет масштабы» наземной операции в Газе

Израильские силы "расширяют масштаб наземных маневров" в секторе Газа, сообщил представитель армии ЦАХАЛ Даниэль Хагари.

Он добавил, что Израиль готов защищать безопасность страны "на всех фронтах".

ХАМАС: Удары Израиля мешают отпустить заложников из сектора Газа

По информации CNN, артиллерия работает у границы Израиля и сектора Газа, идут танковые обстрелы.

Ранее сообщалось о самых масштабных взрывах в секторе Газа с начала конфликта. Телеканал Al Arabiya сообщал о том, что армия Израиля наносит массированные удары по региону.

Минздрав сектора Газа в пятницу сообщил о гибели более 7,3 тысячи человек с начала эскалации конфликта, передает «Радиоточка НСН».

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