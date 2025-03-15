При падении вертолета в штате Огайо погиб человек

Вертолет Schweizer 269C потерпел крушение в округе Портедж на северо-востоке американского штата Огайо, погиб пилот. Об этом заявил журналистам представитель местной спасательной службы Эрик Голайес.

По его словам, воздушное судно зацепилось за провода с высоким напряжением над водохранилищем Могадор и упало в водоем. В результате погиб пилот вертолета - 52-летний мужчина.

Специалисты ведут расследование происшествия.

Ранее вертолет санитарной авиации совершил аварийную посадку в аэропорту Ставрополя из-за проблем с винтом. Следователи организовали проверку после ЧП.

