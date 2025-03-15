При падении вертолета в штате Огайо погиб человек
Вертолет Schweizer 269C потерпел крушение в округе Портедж на северо-востоке американского штата Огайо, погиб пилот. Об этом заявил журналистам представитель местной спасательной службы Эрик Голайес.
По его словам, воздушное судно зацепилось за провода с высоким напряжением над водохранилищем Могадор и упало в водоем. В результате погиб пилот вертолета - 52-летний мужчина.
Специалисты ведут расследование происшествия.
Ранее вертолет санитарной авиации совершил аварийную посадку в аэропорту Ставрополя из-за проблем с винтом. Следователи организовали проверку после ЧП.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru