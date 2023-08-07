СМИ: при авиаударах Израиля погибли четверо военнослужащих Сирии
7 августа 202306:02
В результате авиаударов со стороны Израиля по окрестностям Дамаска погибли четверо военнослужащих Сирии, сообщает в Telegram сирийский телеканал Al Ikhbariya.
По его данным, еще четыре бойцов получили ранения во время атаки. Ранее силы противовоздушной обороны Сирии успешно отразили воздушную атаку в окрестностях Дамаска.
Российские военные стараются разводить самолеты с беспилотниками, однако американцы продолжают «раздувать» информационный фон, сказал в эфире НСН Сергей Липовой.
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru