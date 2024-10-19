СМИ: При атаке Израиля на лагерь беженцев в Газе погибли 30 человек

Израильские военные атаковали лагерь беженцев Джабалия на севере сектора Газа. Об этом сообщает палестинское агентство WAFA.

По его данным, бомбардировке со стороны израильских ВВС подверглись несколько домов.

В результате удара погибли по меньшей мере 30 человек, ранения получили более 70.

Ранее СМИ сообщили, что четыре человека погибли и около 70 пострадали при израильском ударе по лагерю беженцев в Дейр-эль-Балахе в центральной части Газы.

Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram

ФОТО: idf.il / ЦАХАЛ / стоп-кадр с видео
ТЕГИ:ПогибшиеБеженцыИзраильСектор Газа

Горячие новости

Все новости

партнеры