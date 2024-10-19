СМИ: При атаке Израиля на лагерь беженцев в Газе погибли 30 человек
19 октября 202402:39
Израильские военные атаковали лагерь беженцев Джабалия на севере сектора Газа. Об этом сообщает палестинское агентство WAFA.
По его данным, бомбардировке со стороны израильских ВВС подверглись несколько домов.
В результате удара погибли по меньшей мере 30 человек, ранения получили более 70.
Ранее СМИ сообщили, что четыре человека погибли и около 70 пострадали при израильском ударе по лагерю беженцев в Дейр-эль-Балахе в центральной части Газы.
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- СМИ: При атаке Израиля на лагерь беженцев в Газе погибли 30 человек
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru