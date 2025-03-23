Президент Чехии: У Киева не было предпосылок для победы

Киев не имел предпосылок к победе даже перед началом «контрнаступления» в 2023 году, сообщил изданию «Европейская правда» президент Чехии Петр Павел.

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По его словам, для успешного наступления необходимо соотношение сил 3 к 1. Вместо этого соотношение сил между Украиной и Россией было в пользу Москвы. Глава государства выступил за предоставление Украине поддержки, чтобы она могла удержать территорию, а также создание условий для прекращения огня.

Ранее президент США Дональд Трамп сообщил, что переговоры о полном прекращении огня на Украине и возможном разделе территорий между Киевом и Москвой уже ведутся, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: EPA / ТАСС
ТЕГИ:СпецоперацияУкраинаЧехия

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