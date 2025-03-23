Президент Чехии: У Киева не было предпосылок для победы
Киев не имел предпосылок к победе даже перед началом «контрнаступления» в 2023 году, сообщил изданию «Европейская правда» президент Чехии Петр Павел.
По его словам, для успешного наступления необходимо соотношение сил 3 к 1. Вместо этого соотношение сил между Украиной и Россией было в пользу Москвы. Глава государства выступил за предоставление Украине поддержки, чтобы она могла удержать территорию, а также создание условий для прекращения огня.
Ранее президент США Дональд Трамп сообщил, что переговоры о полном прекращении огня на Украине и возможном разделе территорий между Киевом и Москвой уже ведутся, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Власти: В результате атаки БПЛА на машину в Ростовской области погиб человек
- Экономист Сакс: Отношения РФ и США улучшатся, но не станут слишком близкими
- СМИ: Над Волгоградом произошли взрывы
- Администрация Эрдогана опровергла запрет на въезд и выезд из Стамбула
- Эрмитаж назвал провокацией слова блогерши, которую не пустили в музей
- Михалков заявил, что не готов снять фильм о Донбассе
- СМИ: Пентагон проводит с помощью полиграфа расследование о визите Маска
- Президент Чехии: У Киева не было предпосылок для победы
- Михалков заявил, что не верит заинтересованности Голливуда в российском кино
- СМИ: Chevron при Байдене перевела правительству Венесуэлы сотни миллионов долларов
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru