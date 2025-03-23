Президент Чехии: У Киева не было предпосылок для победы

По его словам, для успешного наступления необходимо соотношение сил 3 к 1. Вместо этого соотношение сил между Украиной и Россией было в пользу Москвы. Глава государства выступил за предоставление Украине поддержки, чтобы она могла удержать территорию, а также создание условий для прекращения огня.

Ранее президент США Дональд Трамп сообщил, что переговоры о полном прекращении огня на Украине и возможном разделе территорий между Киевом и Москвой уже ведутся, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

