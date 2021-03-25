СМИ предупредили об угрозе дефицита туалетной бумаги

Продолжающаяся пандемия коронавируса грозит миру перебями с туалетной бумагой, сообщает агентство Bloomberg.

В качестве причин возможного дифицита агентство указывает рост спроса на морские перевозки и нехватку грузовых судов, с чем уже столкнулись экспортеры, перевозящие товары контейнерами. Кроме того, не исключены проблемы с упаковкой.

Агентство напоминает, что около трети мировых поставок сырья для туалетной бумаги поставляет бразильская компания Suzano SA, глава которой Вальтер Шалька уже говорил о проблемах с экспортом необходимой для производства древесной массы. По его словам, с этой проблемой столкнулись и прочие южноамериканские игроки.

Ранее агентство Reuters сообщило о возможном дефиците смартфонов Samsung. По мнению аналитиков, это связано с задержками на производстве процессоров компании Qualcomm, из-за чего производитель гаджетов не получает достаточное количество чипов.

