Аналитики предупредили о дефиците смартфонов Samsung
16 марта 202112:34
Samsung может заметно сократить производство смартфонов в 2021 году. Об этом пишет Reuters.
Решение технологического гиганта связано с задержками на производстве компании Qualcomm, которая не успевает поставить Samsung достаточное количество процессоров.
Генеральный директор Qualcomm Криштиану Амон заявил, что спрос превышает предложение. По словам аналитиков, нехватка даже самых дешевых чипов приводит к подорожанию всей продукции.
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru