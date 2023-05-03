СМИ предрекли засуху и конфликты из-за доступа к воде в Европе
Засуха и связанная с ней растущая конкуренция за доступ к водным ресурсам грозят Европе. Об этом пишет Politico.
«Резервуар, обслуживающий миллионы каталонцев, истощается. Конфликт из-за воды спровоцировал столкновения во Франции, где несколько деревень больше не могут обеспечить своих жителей водопроводной водой. А уровень самой большой реки Италии такой же низкий, как и в июне прошлого года», — отмечает издание.
По данным исследования TU Graz, сильная засуха наблюдается в Европе еще с 2018 года, отмечает RT. Повышение температуры затрудняет восстановление водных ресурсов, и в регионе возникает «опасный цикл»: доступ к воде становится все более ненадежным. Для восстановления ее нормального уровня необходимо почти десять лет большого количества осадков, пишет РИА ФАН.
Возрастающий дефицит ресурсов уже приводит к конфликтам и политическим проблемам. Так, в Германии за последние 20 лет удвоилось количество судебных споров по поводу воды. Кроме того, во Франции зафиксировали столкновения на фоне напряженности между экологами и фермерами из-за строительства водохранилищ.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru