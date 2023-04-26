СМИ: В Европе провалили планы по отказу от российского газа в пользу ветроэнергетики
План Европейского союза по увеличению объема получаемой энергии за счет ветрогенерации ради отказа от российского газа потерпел неудачу. Об этом сообщил Bloomberg.
Отмечается, что примерно год назад Германия, Бельгия, Нидерланды и Дания опубликовали декларацию об ускорении строительства ветроэнергетических установок. Так, они хотели получить 65 гигаватт к 2030 году. Указывается, что к ним также пообещала присоединиться Великобритания, которая запланировала постройку ветряков на 50 гигаватт.
Ранее, 28 марта, сообщалось, что Евросоюз на год продлит соглашение о добровольном сокращении потребления газа. Мера принята, чтобы подготовить газовые запасы стран ЕС к следующей зиме, сообщает «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru