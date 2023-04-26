СМИ: В Европе провалили планы по отказу от российского газа в пользу ветроэнергетики

План Европейского союза по увеличению объема получаемой энергии за счет ветрогенерации ради отказа от российского газа потерпел неудачу. Об этом сообщил Bloomberg.

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Отмечается, что примерно год назад Германия, Бельгия, Нидерланды и Дания опубликовали декларацию об ускорении строительства ветроэнергетических установок. Так, они хотели получить 65 гигаватт к 2030 году. Указывается, что к ним также пообещала присоединиться Великобритания, которая запланировала постройку ветряков на 50 гигаватт.

Ранее, 28 марта, сообщалось, что Евросоюз на год продлит соглашение о добровольном сокращении потребления газа. Мера принята, чтобы подготовить газовые запасы стран ЕС к следующей зиме, сообщает «Радиоточка НСН».


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ФОТО: РИА Новости / Алексей Витвицкий
ТЕГИ:Российский ГазЕвросоюз

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