СМИ: В Европе провалили планы по отказу от российского газа в пользу ветроэнергетики

Отмечается, что примерно год назад Германия, Бельгия, Нидерланды и Дания опубликовали декларацию об ускорении строительства ветроэнергетических установок. Так, они хотели получить 65 гигаватт к 2030 году. Указывается, что к ним также пообещала присоединиться Великобритания, которая запланировала постройку ветряков на 50 гигаватт.

Ранее, 28 марта, сообщалось, что Евросоюз на год продлит соглашение о добровольном сокращении потребления газа. Мера принята, чтобы подготовить газовые запасы стран ЕС к следующей зиме, сообщает «Радиоточка НСН».



