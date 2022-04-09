СМИ: Правозащитники не дали Конгрессу США принять закон об изъятии активов россиян
Американские правозащитники помешали Конгрессу принять законопроект, позволяющий изъять активы российских бизнесменов и передать средства Украине. Об этом пишет Washington Post, ссылаясь на источники.
Издание отмечает, что речь идет о представленном конгрессменами Томом Малиновски (демократ от штата Нью-Джерси) и Джо Уилсоном (республиканец от Южной Каролины) документе, который предполагал наделение американских властей полномочиями конфисковать имущество попавших под санкции россиян.
Однако неправительственный Американский союз защиты гражданских свобод заявил конгрессменам, что такой закон противоречит законодательству США: российские бизнесмены не смогли бы оспорить изъятие имущества в американском суде.
Конгресс проголосовал за «резкое ослабление» инициативы, согласно которому будет создана целевая группа, дающая американской администрации 60 дней для определения необходимых «конституционных механизмов». С их помощью Вашингтон сможет конфисковать активы россиян.
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