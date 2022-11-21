СМИ: поставки оружия Украине привели к снижению помощи нуждающимся странам
Страны Европы перестали оказывать помощь беднейшим государствам Африки, перебросив силы на Украину, сообщает телеканал «360» со ссылкой на CNN.
Как заявил бизнесмен Билл Гейтс во время визита в Кению, выделение военной помощи Украине серьезно истощили бюджеты европейских государств, поэтому многие из них существенно сократили помощь африканским странам.
Многие благотворительные фонды вовсе стали перенаправлять средства на Украину, забросив другие страны. Миллиардер пообещал выделить Африке 7 млрд долларов в течение следующих четырех лет. Основную часть средств направят Нигерии.
Африканский континент может столкнуться с продовольственным кризисом из-за засухи, последствия эпидемии коронавируса и украинского кризиса.
Напомним, первое судно с российскими удобрениями, заблокированными в портах Европы, отправится в Африку из Нидерландов 21 ноября.
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