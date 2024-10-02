Иран заявил, что ответ на новые провокации будет мощнее

Акция Тегерана в отношении Израиля окончена, сообщил в соцсети Х министр иностранных дел Ирана Аббас Аракчи.

СМИ: Израиль предупреждал Иран о возможно ударе по ядерным объектам

По его словам, в случае, если провокации Израиля повторятся, ответ Ирана будет еще более мощным.

Ранее стало известно, что Израиль нанесет мощные удары по целям по всему Ближнему Востоку, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: EPA / ТАСС
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