СМИ: Американские корабли не перехватили ракеты Ирана
2 октября 202404:39
Американские корабли не смогли перехватить ракеты, выпущенные Ираном в направлении Израиля, сообщает IRNA.
По данным агентства, даже современным кораблям ВМС США в региональных водах не удалось перехватить ракеты.
Ранее Иран заявил, что ответ на новые провокации будет мощнее, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru