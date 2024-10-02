СМИ: Американские корабли не перехватили ракеты Ирана

Американские корабли не смогли перехватить ракеты, выпущенные Ираном в направлении Израиля, сообщает IRNA.

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По данным агентства, даже современным кораблям ВМС США в региональных водах не удалось перехватить ракеты.

Ранее Иран заявил, что ответ на новые провокации будет мощнее, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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Фото: Соцсети/USNavyEurope
ТЕГИ:ИзраильИранСША

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