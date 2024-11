СМИ: После победы Трампа в США вырос спрос на препараты для аборта

Издание ссылается на данные компаний в сфере репродуктивного здоровья. В частности, один из крупнейших американских поставщиков таблеток Aid Access указал, что в течение суток после объявления о победе республиканца было получено 10 тысяч запросов, что «в 17 раз больше, чем обычно за день».

Также в публикации приводятся данные организации Just The Pill, которая отметила рост спроса на соответствующие медикаменты от небеременных девушек. А компания Plan C заявила об увеличении в 20 раз числа посетителей их веб-сайта.

«Люди понимают реальность угрозы доступа к абортам при администрации Трампа», - цитирует Washington Post президента Национальной федерации абортов Бриттани Фонтено.

Ранее кандидат в президенты США, демократ Камала Харрис заявила, что если на выборах победит Трамп, то он повсеместно запретит аборты в стране, сообщает RT.