Закон о запрете склонения к абортам приняли в Орловской области

Совет народных депутатов принял во втором чтении закон о запрете склонения к аборту в Орловской области. Об этом сообщила пресс-служба Орловского облсовета.

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Соответствующий документ был рассмотрен на 37-м заседании областного совета народных депутатов созыва 2021–2026 годов.

Аналогичные законы ранее приняли Калининградская и Тверская области, а также Мордовия. Административные штрафы за склонение к искусственному прерыванию беременности ранее ввели в Забайкалье, Приморье, Вологодской, Псковской и Новгородской областях.

Ранее в РПЦ поддержали инициативу Тверской митрополии, согласно которой беременным женщинам в регионе будут выдавать письмо от митрополита с просьбой отказаться от аборта. Об этом сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости
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