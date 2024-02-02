СМИ: после испытаний Пентагон передал Киеву высокоточные боеприпасы GLSDB

По данным издания, Киев получит совершенно новое оружие дальнего действия, созданное компанией Boeing, которого нет на вооружении даже в США. GLSDB могли прибыть на Украину 31 января. Снаряды представляют высокоточную бомбу массой свыше 113 кг, которая прикрепляется к ракетному двигателю и запускается из разных наземных пусковых установок. При этом GLSDB яавно уступают в дальности действия британской ракете Storm Shadow и иным ракетным системам.

Ранее российские силы ПВО сбили в Херсонской области две ракеты Storm Shadow, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

