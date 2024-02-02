СМИ: после испытаний Пентагон передал Киеву высокоточные боеприпасы GLSDB

Министерство обороны США испытало новые высокоточные управляемые реактивные боеприпасы GLSDB и передало их Украине, сообщает Politico со ссылкой на анонимные источники.

Пентагон подтвердил, что передаст Киеву реактивные снаряды GLSDB

По данным издания, Киев получит совершенно новое оружие дальнего действия, созданное компанией Boeing, которого нет на вооружении даже в США. GLSDB могли прибыть на Украину 31 января. Снаряды представляют высокоточную бомбу массой свыше 113 кг, которая прикрепляется к ракетному двигателю и запускается из разных наземных пусковых установок. При этом GLSDB яавно уступают в дальности действия британской ракете Storm Shadow и иным ракетным системам.

Ранее российские силы ПВО сбили в Херсонской области две ракеты Storm Shadow, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: Официальный сайт президента Украины Владимира Зеленского
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