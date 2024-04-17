Вучич допустил распад Республики Сербской из-за признания геноцида в Сребренице

Признание 11 июля Международным днем памяти геноцида в Сребренице может привести к распаду Республики Сербской (энтитет в составе Боснии и Герцеговины), заявил президент Сербии Александр Вучич.

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По мнению главы государства, инициатором решения являются власти Боснии и Герцеговины и Германии. Рассмотрение резолюции состоится 27 апреля.

Вучич полагает, что Босния и Герцеговина может потребовать репарации и ликвидировать Республику Сербскую, пишет РИА Новости.

Ранее глава республики Милорад Додик заявил о готовности объявить о независимости энтитета. Он обвинил США в срыве договоренностей между сербами, хорватами и бошняками, передает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: EPA / ТАСС
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