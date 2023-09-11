Красное вино затопило поселок в Португалии

По данным издания, на улицы населённого пункта вылились 2,2 млн литров пригодного для употребления алкогольного напитка, который вытек из двух лопнувших резервуаров на местной винодельне.

Так как предприятие находится на возвышенности, то винный поток проследовал вниз по улице, залив дороги и попав, как минимум, в один подвал.

Представители винодельни заявили, что «глубоко сожалеют о произошедшем», однако местные жители выразили своё недовольство случившимся. К счастью, обошлось без пострадавших, был причинён лишь материальный ущерб.

Ранее французские фермеры столкнулись с проблемой накопления винограда из-за снижения спроса на вино. Правительство Франции приняло решение направить 200 млн евро на уничтожение излишков урожая, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

