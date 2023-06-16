СМИ: Польша заблокировала в самолете делегацию президента ЮАР Рамафосы

В сообщении говорится, что польские пограничники запретили охранникам Рамафосы сходить с трапа, сославшись на отсутствие разрешения на ввоз оружия.

Глава Службы охраны президента ЮАР генерал-майор Уолли Руд обвинил власти Польши в саботаже и расизме.

В польском МИД позже пояснили, что самолет с охраной Рамафосы задержали из-за наличия на борту «опасных материалов» и отсутствия разрешения на их ввоз. Также польская сторона указала на наличие в самолёте лиц, «которые ранее не были заявлены».

Ранее Сирил Рамафоса прибыл на Украину с целью провести переговоры с украинским президентом Владимиром Зеленским, сообщает RT.

