ЮАР не станет арестовывать Путина по ордеру Международного уголовного суда

Южноафриканская республика не собираются задерживать президента РФ Владимира Путина по ордеру, который выдал Международный уголовный суд в Гааге. Об этом заявила министр в канцелярии президента ЮАР Кумбудзо Нтшавени, передает радиостанция i-Witness.

Ни вашим, ни нашим. В ЮАР боятся МУС и ареста Путина

По её словам, арест Путина означал бы объявление войны России, а это не входит в планы правительства ЮАР.

Министр рассказала, что накануне под председательством президента Южноафриканской республики Сирила Рамапосы прошло заседание правительства страны, на котором рассматривались вопросы взаимодействии ЮАР с МУС в связи с выданным им ордером на арест российского лидера.

«После чего Рамапоса направил приглашения всем главам стран БРИКС прибыть в ЮАР для участия в саммите организации», - добавила Нтшавени.

Ранее администрация президента ЮАР Сирила Рамапосы опровергла заявление о выходе из МУС, сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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Фото: РИА Новости/Михаил Клементьев
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