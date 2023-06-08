ЮАР не станет арестовывать Путина по ордеру Международного уголовного суда

По её словам, арест Путина означал бы объявление войны России, а это не входит в планы правительства ЮАР.

Министр рассказала, что накануне под председательством президента Южноафриканской республики Сирила Рамапосы прошло заседание правительства страны, на котором рассматривались вопросы взаимодействии ЮАР с МУС в связи с выданным им ордером на арест российского лидера.

«После чего Рамапоса направил приглашения всем главам стран БРИКС прибыть в ЮАР для участия в саммите организации», - добавила Нтшавени.

Ранее администрация президента ЮАР Сирила Рамапосы опровергла заявление о выходе из МУС, сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».

