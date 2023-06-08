ЮАР не станет арестовывать Путина по ордеру Международного уголовного суда
Южноафриканская республика не собираются задерживать президента РФ Владимира Путина по ордеру, который выдал Международный уголовный суд в Гааге. Об этом заявила министр в канцелярии президента ЮАР Кумбудзо Нтшавени, передает радиостанция i-Witness.
По её словам, арест Путина означал бы объявление войны России, а это не входит в планы правительства ЮАР.
Министр рассказала, что накануне под председательством президента Южноафриканской республики Сирила Рамапосы прошло заседание правительства страны, на котором рассматривались вопросы взаимодействии ЮАР с МУС в связи с выданным им ордером на арест российского лидера.
«После чего Рамапоса направил приглашения всем главам стран БРИКС прибыть в ЮАР для участия в саммите организации», - добавила Нтшавени.
Ранее администрация президента ЮАР Сирила Рамапосы опровергла заявление о выходе из МУС, сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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