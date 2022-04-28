Немецкий бундестаг разрешил поставку Украине тяжёлого вооружения
Немецкий бундестаг одобрил поставку Украине тяжёлого вооружения, сообщает Der Spiegel.
По данным издания, решение поддержали 586 депутатов, против выступили 100 парламентариев, ещё семь воздержались.
Одобренный документ позволяет правительству Германии осуществлять поставку Украине «эффективных, в том числе тяжёлых вооружений», которые будут согласовываться с партнёрами страны по НАТО.
Ранее президент Болгарии Румен Радев выступил категорически против поставок военной помощи Украине, сообщает RT.
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