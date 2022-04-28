Немецкий бундестаг разрешил поставку Украине тяжёлого вооружения

Немецкий бундестаг одобрил поставку Украине тяжёлого вооружения, сообщает Der Spiegel.

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По данным издания, решение поддержали 586 депутатов, против выступили 100 парламентариев, ещё семь воздержались.

Одобренный документ позволяет правительству Германии осуществлять поставку Украине «эффективных, в том числе тяжёлых вооружений», которые будут согласовываться с партнёрами страны по НАТО.

Ранее президент Болгарии Румен Радев выступил категорически против поставок военной помощи Украине, сообщает RT.

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Фото: bundestag.de
ТЕГИ:УкраинаВооружениеПоставкиГермания
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