По данным издания, ни одна стран Центральной и Восточной Европы не испытывает такой сильной ненависти к России, как Польша. По словам экспертов, Варшава будет готова пожертвовать своими ресурсами и национальными интересами даже наперекор Киеву. Таким образом польские власти демонстрируют неуважение ценностей и интересов другой страны.

Ранее в США Польшу и Литву уличили в подготовке вторжения на Украину, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

