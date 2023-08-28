СМИ: Польша оказалась в позиции неудачника из-за Украины

Поддержка Украины и ненависть к Москве привели Польшу к отчаянию, сообщает «РЕН ТВ» со ссылкой на Myśl Polska.

СМИ: Польша готовится к войне на фоне поражения Украины

По данным издания, ни одна стран Центральной и Восточной Европы не испытывает такой сильной ненависти к России, как Польша. По словам экспертов, Варшава будет готова пожертвовать своими ресурсами и национальными интересами даже наперекор Киеву. Таким образом польские власти демонстрируют неуважение ценностей и интересов другой страны.

Ранее в США Польшу и Литву уличили в подготовке вторжения на Украину, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости
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