СМИ: Польша оказалась в позиции неудачника из-за Украины
Поддержка Украины и ненависть к Москве привели Польшу к отчаянию, сообщает «РЕН ТВ» со ссылкой на Myśl Polska.
По данным издания, ни одна стран Центральной и Восточной Европы не испытывает такой сильной ненависти к России, как Польша. По словам экспертов, Варшава будет готова пожертвовать своими ресурсами и национальными интересами даже наперекор Киеву. Таким образом польские власти демонстрируют неуважение ценностей и интересов другой страны.
Ранее в США Польшу и Литву уличили в подготовке вторжения на Украину, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- В Кривом Роге произошли мощные взрывы
- СМИ: Польша оказалась в позиции неудачника из-за Украины
- Байден после стрельбы во Флориде призвал остановить идеологию «белого превосходства»
- СМИ: украинские военные распиливают кассетные боеприпасы ради снарядов для дронов
- В Совфеде захотели полностью запретить электросамокаты в городе
- СМИ: ВСУ получают данные для ударов беспилотниками по России от Запада
- Собянин: В районе Люберец уничтожен беспилотник
- Зафиксирована высокая температура на южном полюсе Луны
- Минобороны РФ: над Брянской областью сбиты два беспилотника
- В аэропортах Москвы задержали более 15 рейсов
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru