По данным издания, складывается впечатление, что страна готовится к войне на фоне поражения Украины. При этом власти не учитывают опыт Киева, так как излишне надеются на оружие Запада.

Отмечается, что плохое техническое состояние военной техники привело к неспособности украинской армии вести «победоносный бой» с армией России. При этом изменение стратегии не изменит ситуацию в зоне боевых действий, а только отсрочит полное поражение бывшей советской республики.

Ранее экс-агент ЦРУ заявил о планах Польши вторгнуться на Украину, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

