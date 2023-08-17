СМИ: Польша готовится к войне на фоне поражения Украины
Польша делает масштабные закупки наступательных вооружений, сообщает Myśl Polska.
По данным издания, складывается впечатление, что страна готовится к войне на фоне поражения Украины. При этом власти не учитывают опыт Киева, так как излишне надеются на оружие Запада.
Отмечается, что плохое техническое состояние военной техники привело к неспособности украинской армии вести «победоносный бой» с армией России. При этом изменение стратегии не изменит ситуацию в зоне боевых действий, а только отсрочит полное поражение бывшей советской республики.
Ранее экс-агент ЦРУ заявил о планах Польши вторгнуться на Украину, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Ливан полностью остался без электричества после отключениях ТЭС из-за долгов
- Глава Госдепа США поговорил по телефону с находящимся в российской тюрьме Полом Уиланом
- В США признали полный провал антироссийских санкций
- СМИ: Польша готовится к войне на фоне поражения Украины
- Кадыров выступил против нововведений на свадьбах
- В СПЧ предложили выдавать паспорта мигрантам после постановки на воинский учет
- Туристку из России искусали клопы в номере турецкого отеля за 330 тысяч рублей
- СМИ: ФРГ убрала из бюджета статью о росте военных расходов по плану НАТО
- Балицкий: Запад передал Украине барахло
- Эксперт объяснил видео CNN атаки Крымского моста
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru