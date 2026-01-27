МОК пригласил еще четырех российских спортсменов на Олимпиаду в Италии
Международный олимпийский комитет направил приглашения российским горнолыжникам Юлии Плешковой и Семену Ефимову, а также саночникам Павлу Репилову и Дарье Олесик для участия в Олимпийских играх в Италии в нейтральном статусе. Об этом сообщается на официальном сайте МОК.
Для допуска к Играм спортсменам необходимо принять приглашение, а также пройти отбор и проверку специальной комиссии МОК на соответствие критериям нейтрального статуса. Речь идет о процедуре, применяемой к российским и белорусским атлетам для участия в международных соревнованиях.
Юлия Плешкова является двукратным бронзовым призером Универсиад 2017 и 2019 годов, а на Олимпиаде в Пекине входила в топ-20 в скоростных дисциплинах. Семен Ефимов — чемпион Универсиады-2019 и призер Универсиады-2017, участник чемпионата мира 2021 года. Дарья Олесик — чемпионка России 2024 года, Павел Репилов — трехкратный чемпион России и победитель Юношеских Олимпийских игр 2020 года.
Ранее приглашения на участие в Олимпиаде в Италии в нейтральном статусе уже получили и приняли ряд российских спортсменов, представляющих фигурное катание, лыжные гонки, конькобежный спорт, ски-альпинизм и шорт-трек, передает «Радиоточка НСН».
