МОК пригласил еще четырех российских спортсменов на Олимпиаду в Италии

Международный олимпийский комитет направил приглашения российским горнолыжникам Юлии Плешковой и Семену Ефимову, а также саночникам Павлу Репилову и Дарье Олесик для участия в Олимпийских играх в Италии в нейтральном статусе. Об этом сообщается на официальном сайте МОК.

Для допуска к Играм спортсменам необходимо принять приглашение, а также пройти отбор и проверку специальной комиссии МОК на соответствие критериям нейтрального статуса. Речь идет о процедуре, применяемой к российским и белорусским атлетам для участия в международных соревнованиях.