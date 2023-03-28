СМИ: Полиция в Париже задержала 27 протестующих

Полиция задержала 27 протестующих против пенсионной реформы в Париже, сообщил телеканал BFMTV со ссылкой на префектуру.

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Во вторник, 28 марта, акция на фоне десятой общенациональной забастовки против пенсионной реформы началась в Париже.

По словам молодежного лидера партии Жан-Люка Меланшона «Непокорная Франция» Орельена Ле Кока, люди намерены бороться до тех пор, пока правительство не отменит реформу о повышении пенсионного возраста.

Ранее сообщалось, что более 450 человек задержали во Франции в ходе беспорядков на акциях протеста против пенсионной реформы.

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Фото: telegram.org
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